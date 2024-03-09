İş dünyasını bu gerçek şaşırttı! Şimdi de yüzde 99 hava içeren çanta ortaya çıktı... Hafızalara kazınacak

Marka podyumda yüzde 99'u havadan oluşan bir çanta sergiledi.

Çanta moda dünyasının tarihine geçmeyi başardı.

Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant, 2024 sonbahar hazır giyim koleksiyonları için araştırmacı ve profesör Ioannis Michalous'un yardımıyla yüzde 99'u hava ve yüzde 1'ü camdan oluşan özel tasarım bir çanta yarattı. "Aerogel Air Swipe Bag" adlı çanta NASA tarafından desteklenen bir tasarım olarak dikkatleri üzerine çekti.

37 GRAM AĞIRLIĞINDA

Coperni'nin yeni model çantası, yüzde 99'u havadan ve yüzde 1'i camdan oluşan özel bir madde olan "aerojel" kullanılarak tasarlandı. NASA teknolojisiyle üretilen aerojel, süngerimsi bir yapıya sahip olup, camdan bin kat daha az yoğunluğa sahip bir malzemedir. Çantanın bulut gibi görünümü, nanomalzemeden üretilen en büyük parça olma özelliğini taşırken, sadece 37 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir yapıya sahip.

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NTV'de yer alan habere göre; Coperni'nin tanıtımında belirttiği üzere, bu çanta uzay teknolojisi kullanılarak üretilen nanomalzemeden yapılan en büyük nesnedir. Çanta, Ioannis Michaloudis tarafından geliştirilmiştir.