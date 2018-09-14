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İş dünyasından tepki: En yüksek faiz bizde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faizleri artırması sanayiciler tarafından zorunlu bir karar olarak yorumlandı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:39
İş dünyasından tepki: En yüksek faiz bizde

 Buğra Kardan  Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, fiyat istikrarının sağlanması ve yüksek enflasyon görünümünün iyileştirilmesi amacıyla Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faizleri artırma kararı aldığına işaret ederek, “Madem çıkar yol faizleri arttırmaktan geçiyordu, peki bunca zaman neden beklendi?” diye sordu.

FARKLI ARGÜMANLARA ÇALIŞILMALI

“Dünyanın en çok faiz veren ülkelerinden biriyiz. Buna rağmen faiz artışını bir çare olarak görüyorsak farklı argümanlarımız üzerinde tekrar çalışmamız gerektiği kanaatindeyiz” diyen Cesur, şöyle konuştu: “Bu karar sonrası piyasaları sıkı takip ederek kararın dövize ve fiyat artışlarına olan etkisini gözlemek gerekiyor. Bundan önceki faiz artışlarının pansuman etkisini gördük, bu büyük oranlı artışın çözüm olup olmayacağını da bekleyerek göreceğiz. Temennimiz her daim olduğu gibi faizden tamamen uzak durmaktır.”

İTO: ZORUNLU AŞI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptığını belirterek, “Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program’dır (OVP). Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir OVP hazırladığını biliyoruz. Merkez’in bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır” dedi.

GÖZLER OVP’DE

Ekonomide dengeleme sürecinin başladığını vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yüksek faizin karşısındayız ancak bugün yapılan artış, piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değerdir. Anlamlı bir adımdır. Merkez Bankası, bugünkü faiz artışı ile piyasanın önüne geçmiştir. Hükümetimiz, ekonominin tüm aktörlerini şemsiyesi altına alan çok kapsamlı bir OVP hazırlıyor. Faiz artışının döviz kuruna gerçek etkisini, hükümetin hazırladığı ve açıklayacağı OVP ortaya çıkaracaktır.”

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Finansal istikrarın önemine değinen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da şunları kaydetti: “Öngörülebilirlik, ekonomimizin ve üretim hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir. Bugüne kadar hep savunageldiğimiz finansal istikrar, biz sanayicilerin üretim sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliğe büyük katkı yapar. Bu anlamda Merkez’in aldığı karar çok önemli.”

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:39
  1. İstanbul
  2. Finansal istikrar
  3. Merkez Bankası
  4. faiz kararı

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    Aşağı tükürsen dolar, yukarı tükürsen faiz!
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