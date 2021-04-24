İş dünyasından Biden'a sert tepki

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" ifadelerini kullandı. Türk iş dünyasının Biden'ın ifadelerini büyük hayal kırıklığıyla takip ettiğini ifade eden Yalçındağ, "İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bugünlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir.

"Konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılmalı"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

ABD yönetiminin 1915 ile ilgili yaptığı sözde soykırım açıklaması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Açıklamayı şiddetle kınıyor, konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyorum.