İş Dünyasında Parlayan Bir Yıldız Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur'un Başarı Hikayesi

Sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çeken Ünlü İş İnsanı Altuğ Adanur, birçok sivil toplum örgütü, dernek ve vakıf üyeliği ile öne çıkmaktadır. Assos Holland Türkiye temsilciliği görevini de sürdüren Adanur, özellikle Afrika'da sosyal sorumluluk projelerine odaklanmış ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik yardım ve projelerle aktif rol almaktadır.

Geleceği teminat altına almak ve ülke güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla ulusal güvenlik alanında AR-GE çalışmalarına liderlik eden Altuğ Adanur, Avrupa kökenli bir şirketi satın alarak bu alandaki etkileşimini artırmıştır. Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik yürüttüğü projeler ve iş dünyasındaki lider konumuyla Altuğ Adanur, kariyeri boyunca sadece iş başarılarına odaklanmakla kalmayıp sosyal sorumluluk anlayışıyla da öne çıkmış bir isimdir.