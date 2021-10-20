İş dünyasında ‘özel helikopter’ patlaması

Yeni Akit/Ankara

Yoğunluktan dolayı zamanla yarışan iş dünyası artık taksi kullanır gibi özel helikopter kullanıyor. Özellikle pandemi döneminde artan bulaş riski ve yoğunluk, iş insanlarını yeni önlemler almaya yöneltti. Artık büyük şirketler ve iş adamları, işlerine yetişebilmek için özel helikopter kiralama yoluna başvuruyor. Zamanla yarışan işadamları için helikopter en güvenli ve hızlı ulaşım aracı. Özel helikopterlerin yurt içinde daha hızlı, seri ulaşım sunması oldukça büyük avantaj sağlıyor. Sağlık sektöründe de yoğun olarak talep edilen helikopterler beraberinde helikopter pisti (heliport) ihtiyacını da getiriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, iş dünyasının helikopter kiralama talebinde, pandeminin de etkisiyle eskiye nazaran iki kat artış gözlendiğini belirtti.

Şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı seyahat imkanı sunuyor

Özel helikopter kiralamanın dünyanın en prestijli ve hızlı ulaşım yollarından biri olduğuna dikkat çeken Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Özellikle de globalleşen dünyada daha çok hız gerektiren iş yaşamı içerisinde helikopterler önem kazanırken inişleri için gerekli heliportlara olan ihtiyaç da ciddi ölçüde arttı. Bu doğrultuda, heliportlar özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde hem zamanı daha verimli kullanma hem de daha güvenli ve sağlıklı seyahat etmek isteyen kişi ve kurumlar helikopter kiralamaya yöneldi. Bu anlamda, şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı bir seyahat imkânı sunan helikopterlerin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor” diye konuştu.

Ülkemizin özel helikopter kiralama konusunda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ifade eden Pakır, “Biz de kurum olarak, hava taksi, ambulans uçak, özel jet hizmetlerimizin yanı sıra helikopter kiralama hizmetimizle bu potansiyelin büyük bir parçasını oluşturuyoruz” diye ekledi.