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İş dünyasına üretim ve ihracat kredisinde iki yeni imkan

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M.

02 Haziran 2019 Pazar 12:45
İş dünyasına üretim ve ihracat kredisinde iki yeni imkan

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, dünya ekonomisindeki daralmadan Türk iş dünyasının daha az etkilenmesi için iki yeni teşviğin devreye sokulduğunu söyledi.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, son rakamlara göre dünya ekonomisinde bazı daralmaların söz konusu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:


“Bu dönemde Sayın Berat Albayrak bakanımızın açıkladığı gibi İvme Kredisi hayata geçti. İvme Kredisi üretim ve ihracat amaçlı bir kredi. Bu bakımdan ilgili sektördeki arkadaşlarımızın dikkatli incelemesi gerekir. Yine Kredi Garanti Fonu, kendi öz kaynakları ve Avrupa Yatırım Fonundan aldığı kaynağı Türkiye’de hayata geçirmek üzere. 500 bin lira ve üzerinde olmak üzere 1 yılı ödemesiz, 36 ay ile 60 ay arasında vadeyle bir kredi vermesi söz konusu. Yüzde 80’i kefaletle olan bir kredi. Bunların önümüzdeki süreci değerlendirme adına faydalı olacağı konusunda iş dünyamızı uyarmak istiyorum” dedi.


Hacısalihoğlu, Trabzon’a bakıldığında kredi rakamlarının yüksek olduğunun görüldüğünü de vurgulayarak, “Mevduat 12 milyar lirayken kredi rakamı 14 milyar liraya ulaşıyor. Bankacılık genel sektörü içinde de 2019 yılındaki bankaların aktif büyüklüğü 4 katrilyon liranın üzerine çıkmış durumda ki bu önemli bir rakam. Bizlerin kredi kullanımı olmadığı zaman piyasanın sıkıntı çekeceğini elbette biliyoruz. Ama bu kredileri kullanırken de çok dikkatli olmamız kaçınılmaz. Alınan kredilerin mutlaka üretim, kapasite artırımı ve ihracata harcanması gerekir. Kaynakların doğru kullanımı hem özel sektör hem de devlet açısından içinde bulunduğumuz günlerde çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:45
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