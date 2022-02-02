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Ekonomi İş dünyası, yeni destek paketlerinden memnun
Ekonomi

İş dünyası, yeni destek paketlerinden memnun

İş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL’lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:44:00 -
İş dünyası, yeni destek paketlerinden memnun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL’lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, “Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL’lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL’ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

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