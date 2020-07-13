İş dünyası hain darbe girişimini unutmadı unutmayacak

Ekonominin önde gelen sivil toplum kuruluşları, yaptıkları açıklamalar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hain darbe girişimini unutmadıkları mesajını verdi.

Cesareti övgüye layık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk milletinin her türlü dini, ideolojik ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak Türk Bayrağı altında kenetlenmesiyle ortaya koyduğu feraset ve cesaretin her türlü övgüye layık olduğunu dile getirdi.

Burkay, “Milletimizin varlığına ve birliğine kasteden hain FETÖ’yü, güvenlik güçlerimize silah doğrultan, vatandaşlarımızı katleden ve onlara destek olan tüm şer odaklarını bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz’daki ihaneti ve Türk milletinin bu ihanete verdiği cevabı hatırlatmaya ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Başarı hikayesi yazacağız

Türkiye’nin demokrasideki iradesini, ekonomisinde yakalayacağı yeni başarılarla taçlandırması gerektiğini de vurgulayan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda yerli ve milli atılımlarla belirlenen hedeflerimize ulaşacağımıza ve ekonomimizde de yeni bir başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler de Türk iş dünyası temsilcileri olarak demokrasimize sahip çıkmayı ve daha müreffeh bir ülke için omuz omuza vererek çalışmayı sürdüreceğiz.”

“15 Temmuz ile yerlileşme politikası da hız kazandı”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “4 yıl önce birlik olarak verdiğimiz mücadele sayesinde ülkemiz kısa zamanda toparlanmayı başardı. Birlikte hareket etmenin ve milletimizin darbe girişimi karşısında dik duruşunun ne denli büyük bir güç oluşturduğunu gördük” dedi. Pelitser, mesajında şu görüşlere yer verdi: “15 Temmuz ile devletimizin yerlileşme politikası da hız kazandı. Kimya sektörümüz ise hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı durumda. Bu kapsamda İKMİB olarak, kimya sektörümüzün ihtiyacı olan öncelikli yatırımları, beklenti ve önerilerimizi devletimize iletiyoruz. Star Rafineri’nin 2018 yılında hayata geçmesi sektörümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Benzer büyüklükte 5-6 tane daha petrokimya tesisine ihtiyacımız olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Pandemi sürecinde dezenfektan, ilaç, medikal gibi ürünlere artan ihtiyaçlar bize kimya sektörümüzün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Sektörümüze yatırım desteklerinde öncelik verilmesini bekliyor, ülkemizin büyümesine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”

“Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalışıyoruz”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesajında şunları kaydetti: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle acı tecrübelerimizi bir kez daha göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin aydınlık geleceği için daima demokrasiden güç almamız ve terörün her türlüsüyle kesintisiz şekilde mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin dış ticarette yeni rekorlara imza atması ve yeni normal düzende sanayisinden yatırım ortamına kadar dünyanın parlayan cazibe merkezi olması amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türk iş dünyası adına gücümüzü tüm dünyaya taşımaya azimle devam edeceğiz.”