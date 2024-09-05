İş çok, çalışan yok! Mustafa Destici'den nokta tespit: Afganistan'dan getirelim

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda sıkıntısını çektiği konulardan biri de tarım ve hayvancılıktaki istihdam.

Konuyla ilgi dikkat çeken tespitlerde ve önerilerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici,

“Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken bir takım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.