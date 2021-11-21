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Siyaset İş bilmez İmamoğlu! Otobüs duraklarında bekleyen İstanbullu çileden çıkıyor
Siyaset

İş bilmez İmamoğlu! Otobüs duraklarında bekleyen İstanbullu çileden çıkıyor

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yazık oldu bu İstanbul'a." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:08:00 - 2021-11-21 17:09:57

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'un birçok noktasında İETT araçlarının yetersizliği sebebi ile duraklarda yoğun insan kalabalıkları oluşuyor.

Gaziosmanpaşa ilçesinde otobüs bekleyen vatandaşların görüntüsü amatör kameralarca kaydedildi. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta İstanbullu çileden çıktı.

'Yazık oldu bu İstanbul'a'

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'daki görüntüleri alıntılayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yazık oldu bu İstanbul'a. Ama hala körü körüne sazanlık edenler var." dedi.

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