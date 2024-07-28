İş bilmez CHP çevreyi yok ediyor! Bakanlıktan rekor ceza
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize CHP'li belediye tarafından atık su deşarj edildiği ortaya çıktı.
Bozcaada Belediyesi'ni yöneten iş bilmez CHP'lilerin denizi göz göre zehire buladığı görüntüler ortaya çıktı.
Kısa sürede gündem olan olaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri müdahale etti. Bakanlığa bağlı ekipler atık su deşarjını durdurdu.
Rekor ceza!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesine çevre kirliliğine neden olması sebebiyle 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
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