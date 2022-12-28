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Dünya İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi
Dünya

İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi

Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynadığı tespit edilen bir belediye çalışanına verilen ceza gündem oldu. Meslektaşı şikayet edince iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi ve oyun oynadığı tespit edilince maaşından kesinti yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:29:00 -
İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi

Çalışma hayatı ile ilgili dikkat çeken bir haber daha geldi. Meslektaşının "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu” diyerek şikayet ettiği çalışanın iş bilgisayarında oyun oynadığı ortaya çıktı. İlginç olay Japonya’da yaşandı. Ofisindeki bilgisayarında 9 ayda toplamda 275 saat oyun oynayan yerel belediye çalışanına maaş kesintisi cezası verildi.

Yokohama Belediyesi Kadastro Dairesinde bir çalışanın, meslektaşının şikayeti sonrası yapılan incelemede iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi.

Çalışanın, Aralık 2021-Ağustos 2022'de, günlük 30 dakikadan 3 saate kadar toplamda 275 saat iskambil oynayıp, sudoku ve bulmaca çözdüğü ortaya çıktı.

Disiplin Kuruluna sevk edilen çalışana 5 ay boyunca yüzde 10 maaş kesintisi cezası verilecek.

‘İZLEDİM VE OYUN OYNUYORDU’

Ceza alan kişinin meslektaşı, "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu. İzledim ve oyun oynuyordu." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çalışanın "Rahatlamak için oyun oynuyordum. İşimi etkilemedikçe kısa süreli oynamamın sorun olacağını düşünmedim" dediği aktarıldı.

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