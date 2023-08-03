İş başvurularında herkesin atladığı kritik adım!

Yeni bir işe başvurmak isteyenler başvuru süreçlerinde kendi adlarını öne çıkarmakta oldukça zorlanıyor. Google gibi köklü şirketlere de bir dönem işe alım yapan CEO Nolan Church adaylara işe alınmaları için önemli bir taktik verdi.

Eğer bir iş başvurusunda bulunuyorsanız yapılması gereken şeyler özgeçmişinizin iş tanımıyla uyumlu olduğuna emin olmak, ön yazınızın (cover letter) pozisyonu neden istediğinizi açıklaması, özgeçmişinizin ve ön yazınızın başvuru öncesinde birden fazla kişi tarafından ve son olarak tüm materyallerin eksiksiz bir biçimde gönderilmesi olarak özetlenebilir.

Ancak Google ve DoorDash gibi firmalarda işe alım birimlerinde görev yapan ve şu anda yönetici istihdam firması Continuum’un CEO’luğunu yapan Nolan Church iş başvurularında önemli bir adımın atlandığı konusunda uyarıyor. CNBC’nin haberine göre Church başvuru yapan bireylerin başvurdukları şirketlerin işe alım yöneticilerine ve hatta CEO’larına LinkedIn mesajları veya kişiye özel e-posta göndermelerinin işe alım şansını ciddi derecede artırdığını belirtiyor.

Church DoorDash’te çalışırken CEO Tony Xu’nun bu tür e-postaları sürekli olarak aldığını söyledi:

“Her zaman direkt olarak bu e-postaları bana yönlendirildi. Muhtemelen %90 oranla bu insanları arardık.”

İşe alım uzmanı Amazon gibi bir şirkete başvuruyor olsanız ve e-postanızı Andy Jassy’ye gönderiyor olsanız dahi bunu yapmanızı tavsiye ediyor. Zira bu üst düzey isimler e-postaları direkt olarak okumasalar da ekiplerindekiler muhtemelen bu e-postayı görecekler ve insan kaynakları departmanına ve hatta başkan yardımcısına iletecekler.

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Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Nolan Church bu tür mesajlarda ne yer alması gerektiğini de tanımladı:

Pozisyon için mükemmel seçim olduğunuzu açıklayın

Church mesaj göndermeye öncelikle LinkedIn’den başlamanızı öneriyor. CEO’yu ve işe alım yöneticisini mesajınıza ekleyerek yeni bir pozisyona başvurduğunuzu belirten bir cümle göndermeyi tavsiye ediyor. Church daha sonraki süreçte de şirketin e-posta ve sosyal medya hesaplarına internet sitesi üzerinden ulaşmanızı öneriyor:

“Şirketin CEO'su için genellikle isim@şirketalanadı.com şeklinde oluyor.”

E-postalarda öncelikle kendinizi ve ye yaptığınızı tanıtmanız, bu pozisyon için neden başvurduğunuzu yinelemeniz, neden mükemmel bir uyum sağladığınızı açıklamanız ve ardından da bu şirketi neden sevdiğinizi açıklamanız gerekiyor. Church, “Tüm bunları altı cümlede yapabilirsiniz” diyor.

E-postaya başvuru materyallerinizi de ekleyebilirsiniz. Church, “Her işe alım yöneticisi bu tür şeyleri önemser” diyor.

Bu iletişimi kurmak neden önemli?

Church bu yaklaşımın öneminin özgünlüğünden kaynaklandığını söylüyor. Bu özgünlük başvuran kişileri öne çıkarabilir. İkincisi ise işe alım yöneticilerinin en çok önemli olan konu olan “Bu pozisyon için neden uygunsun?” sorusuna bir cevap oluşturma imkanı sağlanıyor.

İşe alım uzmanlarının görevi doldurmaları gereken pozisyon için en iyi performans gösterecek ismi bulmaktır. Neden o kişi olduğunu açıklamak için birden fazla adım atan adaylarsa uzmanların görevlerinin bir kısmını onlar için yapabilir. Aynı zamanda adayın “araştırma yaptığı, işi gerçekten istediği ve istediğini almakta kararlı olduğu” da Church’e göre bu tip yöntemler üzerinden anlaşılabilir.

Church bir işe alım uzmanı olarak yaptığı açıklamada, “Mükemmel bir işe alım sürecinde her iki taraf da birbirini değerlendirir. Eğer bu sürece halihazırda başladıysanız hayatımı çok daha kolaylaştırırsınız” ifadelerine yer verdi.

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