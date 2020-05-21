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Ekonomi

İş Bankası’na 539 milyon avro ve 207,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası 539 milyon avro ve 207,5 milyon doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:21:13 -
İş Bankası’na 539 milyon avro ve 207,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası 539 milyon avro ve 207,5 milyon doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, 20 Mayıs tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldığı belirtildi.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 2,00, ABD doları diliminde ise Libor + yüzde 2,25 oldu.

Söz konusu krediye, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Bankanın yılın ilk çeyreğinde 512 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştığı ifade edilen açıklamada, reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verilerek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edileceği kaydedildi.

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