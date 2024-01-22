İş Bankası iştiraki çöktü! Pazarama kullanıcıları isyan etti

2021 yılının ilk yarısında faaliyetine başlayan Pazarama markası, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin iştiraki olan Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yer alıyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yolculuğuna ilk olarak Maximum Mobil uygulaması içinde başlayan Pazarama, sonraki dönemde ayrı bir uygulama olarak kullanıcılara sunuldu. Halihazırda Maximum Mobil uygulaması içerisinde de hizmet vermeye devam eden Pazarama’ya hem kendi uygulaması hem Maximum Mobil uygulaması üzerinden giriş yapmak mümkün değil. Konuyla ilgili İş Bankası veya iştirakinden yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Yüzbinlerce İş Bankası müşterisinin kullandığı Maximum Mobil uygulamasının ekosistem fonksiyonları yani İş Bankası kartları ve POS cihazlarıyla yapılan işlemlerin tamamı Pazarama uygulamasının ait olduğu Topkapı A.Ş. tarafından kontrol ediliyor. Pazarama’ya girişte yaşanan sıkıntının İş Bankası kartlarının alt yapısına yansıyıp yansımadığı ise merak konusu.

2 saat sonra düzeldi

Uygulamanın kuruluşundan bu yana Şikayetvar.com üzerinden birçok kullanıcısı tarafından farklı konularda şikayet edilen platforma 2 saat sonunda giriş sağlandı.

Pazarama açıklama yaptı

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Pazarama uygulaması daha sonra yaptığı açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Pazarama altyapı sistemlerinin çalışmasını ve Microsoft’un bulut hizmetlerine erişimini sağlayan bilişim platformu Microsoft Azure’da yaşanan erişim sorunu, Pazarama web sitesi ve mobil uygulamasının çalışmasını 21 Ocak sabah saatlerinde kısa süreli etkilemiştir.

Sorunun Pazarama’yı etkileyen kısmının Microsoft tarafından çözülmesiyle birlikte Pazarama normal çalışma düzenine geri dönmüştür"