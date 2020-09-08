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Ekonomi İş Bankası, EBRD ile 54 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı
Ekonomi

İş Bankası, EBRD ile 54 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın: - "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda 'Türkiye’nin Bankası' olarak desteklemeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:29:29 -
İş Bankası, EBRD ile 54 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, bu kredi ile Kovid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda 'Türkiye’nin Bankası' olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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