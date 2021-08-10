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Ekonomi İş Bankası açıkladı! CHP de payını alacak
Ekonomi

İş Bankası açıkladı! CHP de payını alacak

CHP'nin yönetiminde bulunduğu Türkiye İş Bankası, Haziran 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artırarak 661,6 milyar liraya yükseltti, aynı dönemde 4 milyar lira net kar elde etti. İş Bankası'nda 'Atatürk'ün hisseleri' olarak belirtilen ve CHP'nin sahip olduğu yüzde 28.09 oranındaki pay ise partinin kasasına gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:16:00 - 2021-08-11 17:41:23
İş Bankası açıkladı! CHP de payını alacak

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına, hissedarlarına ve müşterilerine değer katma gayesi ile faaliyetlerini yenilikçi bir anlayışla yürüten İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında 4 milyar lira düzeyinde net kar elde etti. Yılın ilk yarısı itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşen bankanın özkaynak büyüklüğü ise 70,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sorunsuz büyüme politikasını kararlılıkla sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 396,4 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi de 148 milyar lira seviyesine ulaştı. Böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı Haziran 2021 itibarıyla 544,4 milyar liraya yükseldi.

Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 – 2021" raporunda, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi Haziran 2021 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında artarak 415,6 milyar liraya ulaştı.

Fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve kaynakların vadesini uzatmak maksadıyla etkin bir yönetim izleyen İş Bankası, 2021 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışı piyasalarda toplam 4,2 milyar TL menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası, bu dönemde, yüzde 110'un üzerinde bir yenileme oranıyla, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şunları kaydetti:

"İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye'nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti."

Aran, "Geleceğin bankası olma vizyonuyla 97. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

CHP'nin İş Bankası'nın hisseleri

Öte yandan CHP'nin İş Bankası'nda yüzde 28,09'unda hissesi bulunuyor. 

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Yorumlar

sedat

Bir partinin bankası olabilir mi ??? Chp'nin var . Bu ne kadar saçma . Bu bankanın kurulması pakistanlı , bangaldeşli ve hindli müslüman kardeşlerimizin gönderdigi para ile kuruldu. Atatürk kurdu diye atatürkün nasıl bankası olur. Atatürk bu kadar zengiymiydi ?? Bu parayı nasıl elde etti ve bu miras olarak nasıl chp geçer. Bu bir aptallik ve soygundur. Türk milletini soymak ve aldatmakdır. O zaman Receb Tayyib erdoganın kurdugu tesisler ve kurumlar . Receb Tayyib Erdoganın olması gerekir yada Ak partiye kalması gerekiyor.
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Ali veli

Başlık ile haberin alakası yok. Sözcüden farkınız olsun, böyle haber mi olur
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