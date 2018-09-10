0553 313 94 23

İş arayanlar dikkat! Kamuda 53 bin yeni iş

Birçok kamu kurumu personel alımı için düğmeye bastı. Alınacak toplam personel sayısı 53 bin kişi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:14
İş arayanlar dikkat! Kamuda 53 bin yeni iş

Birçok kamu kurumu personel alımı için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyete toplamda 53 bin personel alınacak.

ADALET BAKANLIĞI: Adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel alınacak. Bin adli hakim ve savcı için Aralık'ta başvurular olacak. 100 idari yargı hakimi alınacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da yapılacak. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla bin 12 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak üzere bin 540 sürekli işçi alınacak. Başvuru süreci başladı.

EMNİYET: 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak. Ayrıca 7 bin bekçi alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İŞKUR aracılığıyla 5 bin 298 sürekli işçi alacak..

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 08:14
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. emniyet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    1. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    2. Okullar açılıyor! İşte alınan tedbirler
    3. Itagüi Ditaires - Once Caldas maçı ne..
    4. Tatile gitmeselerdi linç edileceklerdi!
    5. Atletico Mineiro - Atletico Paranaense..
    6. Fedakar öğretmenler okullarını eğitime..
    7. Kapalıçarşı altın fiyatları 10 Eylül..
    8. İttifak yapılırsa CHP bu illeri..
    9. Trafik kazasında yaralıların yardımına..
    10. Adalet Sağlık İçişleri Bakanlığı..
    11. Birbirlerine girdiler! Esed intikam..
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe 89..
    13. Tüm tedbirler alındı: 9 bin 500 polis..
    14. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    15. FETÖ'ye koğuş raporu
    16. Seri katille ilgili kan donduran..
    17. Venezeula'dan ABD'ye suçlama: Destek..
    18. İstanbul'da 89 kişiye operasyon!
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. Dolar kuru! Dolar euro haftanın ilk iş..
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!
    ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı saldırı!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında
    PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi gözaltında