İş arayanlar dikkat! Kamuda 53 bin yeni iş

Birçok kamu kurumu personel alımı için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyete toplamda 53 bin personel alınacak.



ADALET BAKANLIĞI: Adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel alınacak. Bin adli hakim ve savcı için Aralık'ta başvurular olacak. 100 idari yargı hakimi alınacak.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-23 Kasım'da yapılacak. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla bin 12 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak üzere bin 540 sürekli işçi alınacak. Başvuru süreci başladı.



EMNİYET: 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak. Ayrıca 7 bin bekçi alımı yapılacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI: İŞKUR aracılığıyla 5 bin 298 sürekli işçi alacak..