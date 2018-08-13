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İş adamları tavrını koydu: Bize dolar değil vatan lazım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başlattığı 'Dövizleriniz bozdurun' kampanyasına Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi 300 iş adamı 3 milyon dolar bozdurarak destek verdi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:40
İş adamları tavrını koydu: Bize dolar değil vatan lazım!

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek 3 milyon dolar bozdurdu.

Basın açıklaması yapan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD olarak, yeni Türkiye’nin yeni iş derneği olarak biz hep şu sözle, Türkiye’nin geleceğinde var olacağımızı söylemiştik. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız demiştik. Cumhurbaşkanımızın Trabzon’da yaptığı açıklamadan sonra Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği olarak 300 üyeyle birlikte 3 milyon dolarımızı bozdurup ülkemize bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkele’de kan dökerek kazandık. Ne mezurayla ne gazete kupürüyle bu toprakları kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar rahat uyusunlar, onlar darbeye karşı dik durdular. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına sesleniyorum. Meydanlara inin. Biz meydanlardayız. Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Bize dolar değil, vatan lazım. Çocuklarımızın geleceği, milletimizin geleceği için dolarlarınızı bozdurun’’ ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından TÜMKİAD Başkanı, İstiklal Caddesi’nde bulunan döviz ofisine girerek dolar bozdurdu. Alkışlar eşliğinde dolarları bozduran Başkan Tanrıkulu’na çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:40
  1. Trabzon
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD)
  4. TÜMKİAD

YORUM YAZ

  • ismailismail2 sa önce
    Demek türkiyedeki zengin 300 isadami sadece 3 mio dolar bozdurabildi, bu nasil bir utanmazlik, bunlar sadece rüsvet veriyor bu parayi
  • ZEREFICOZEREFICO2 sa önce
    KENDI ÜLKEM KENDI PARAM DOLAR OLSUN MÜSLÜMANA HARAM HAYDI KARDASLAR DURMAK YOK KONU TÜRKIYEMIZ OLUNCA GERISI TEFERUATIR VUR SEYTANIN BELINE SIYONISTLER DOLARLARIN ICINE GÖMÜLECEKLER DÜNYANIN BAS BELASI SIYONISTLERINI SAYIN HITLER NE KADAR HAKLIYMIS EGER6 MILYON SIYONISTI DEVRE DISI BIRAKMASAYDI DÜNYANIN HALI NE OLACAKTI BIR DÜSÜNELIM SIMDI KIMSE ÖZGÜR OLAMAZDI KÖLELIK DEVRI DEVAM EDERDI DÜNYA YALNIZ SIYONISTLERE CALISIRDI.
  • şahinşahin2 sa önce
    Türkiye de 30 milyon kisi 10 dolar bozarsa 300 milyon dolar yapar...olsun yine karınca misali her dernek o kadar bozdursa ..hic olmazsa katılım yapmışlar
  • ahmetahmet1 sa önce
    İKİ DAKİKANIZI AYIRIP OKUYUNne memleket meselesi...dolar aşağı yukarı oturdu... olayın olduğu gün dolar 5.20 lerde tırmanışta olduğu gün bozsaydınız3 milyon dolar yapar sana 15 600 000 tl yapar.. bu gün dolar şu an 6.90 ve çevirimden gelen 20 700 000 eder...... gelelim vatanseverliğinize aradaki 5 100 000 TL yi devredin hazineye biz bunu haksız kazandık deyin... ondan sonra basını çağırıp şov yapın.. tatlı su milliyetçileri.... bu milliyetçiliği herkes yapar önemli olan kur dalgalanmasından gelen beleş parayı hazineye devrette görelim ne kadar milliyetçi olduğunu....admin umarım yayınlarsın.. bedava reklam yapmasınlar...
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