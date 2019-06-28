İş adamının cenazesinde şok! işçiler hellalik vermedi: Hakkımızı helal etmiyoruz

Denizli'nin en ünlü iş adamlarından Esat Sivri geçtiğimiz günlerde 86 yaşında Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni sırasında bir grup Silivri'ye hakkını helal etmediğini belirtti.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

Denizli ve Türkiye'nin önde gelen tekstil sanayicileri arasında yer alan Sivri'nin cenazesi, Laodikya Antik Kenti'ndeki törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü.

İmamın cenazede helallik istediği sırada cemaat helal olsun derken bir grup da "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırarak "Hakkımızı istiyoruz" dedi.

"Hellalleşmek için buradayız"

Sivri’nin 2009 yılında iflas eden fabrikasında işçi olarak çalışıp sorasında haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, imamın ‘Haklarınızı helal ediyor musunuz’ sorusuna, ‘Hayır’ cevabını verirken haklarını istediklerini söyledi.

Sivri ve yakınlarına tepki göstererek, iflas eden şirkete senelerini verdiklerini ve 100 bin TL’nin üzerinde alacaklarının kaldığını iddia ettiler. Doğruyu söylediklerini ifade eden işçiler, aile üyelerinin gelip kendilerinden helallik istemesini istediler. Sivri’nin Didim’deki yazlığında öldüğünü belirten işçiler, kendilerinin ise sefalet içinde yaşadıklarını öne sürdüler.