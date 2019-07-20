İş adamından Ağrıspor’a transfer desteği

Ağrılı iş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrıspora futbolcu hediye etti.

Ağrıspor’un ikinci lige çıkması durumunda Ağrıspor’a iki futbolcu hediyeedeceğini söyleyen İş adamı Üzeyiroğlu Bursaspor’un süper ligde oynayan 10 numaralı oyuncusu İsmail Can Çavuşluk ile anlaşma yaptı.

Bu transferin 2014-2015 döneminde Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan ve Galatasaray spor kulübüne şampiyonluk yaşatan Hamza Hamzaoğlu’nun önerisi ile gerçekleştirildiğine değinen Üzeyiroğlu, Ağrı’nın kalkınması için gerek sosyal anlamda, gerekse maddi anlamda çok büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunu, kendisinin de Ağrı’nın bir evladı olarak hiçbir şeyden kaçınmayarak üzerine düşeni yapacağını söyledi. Üzeyiroğlu, önümüzdeki günlerde Ağrı merkezde, Ağrının tanıtımına ve ticari kalkınmasın büyük katkı sağlayacak ve bir o kadar da istihdam alanı oluşturacak projeleri de başlatarak hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu tarafından verilen rapor doğrultusunda Bursa Spordan İsmail Can Çavuşluk ile anlaşma sağlandı. 1 Milyon 200 bin liraya mal olan bu transferin tamamını ise Ağrı’lı iş adamı Yılmaz Üzeyiroğlu tarafından karşılandı.