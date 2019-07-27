0553 313 94 23

İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:20
İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın cenazesi toprağa verildi.

Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Dedeman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Dedeman'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dedeman ailesi, 29 Temmuz'a kadar 12.00- 17.00'de Dedeman İstanbul Oteli'nde taziyeleri kabul edecek.


- Murat Dedeman hakkında


Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.

Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:20
  1. Cenaze töreni
  2. Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor
    1. Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor
    2. Çöplük ve hurda yangınları şehri..
    3. Canpolat ayın personelini ödüllendirdi
    4. Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat..
    5. Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga:..
    6. Douglas, Beşiktaş'ta
    7. Mersin’deki yerel seçimlere damga..
    8. Limonda rekolte düştü
    9. Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas..
    10. Teröristleri temizlemek için..
    11. Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah
    12. Gaziantep’te Alleben projesi için..
    13. Çocuklar yalan söyler mi?
    14. Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti
    15. Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin..
    16. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    17. Didimde 41 göçmen yakalandı
    18. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu..
    19. Bilal Erdoğan: Etnospor tecrübemizi..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da
    21. 2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi..
    22. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    23. "Bakış açımız doğmamış çocuğun..
    24. Bülent Turan’dan Biga’ya Nilüfer Gölü..
    25. Dursunbey’de FETÖ operasyonu
    26. Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı
    27. Kayıp keçi davasında hapis cezasını..
    28. Bülent Turan: Denizcilik sektöründe..
    29. Çakal Carlos, barbar Fransa'yı..
    30. Talip Geylan “Memur maaşları bayram..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz