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Ekonomi

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Tüm Türkiye koronavirüs ile savaşırken İş adamı Serdar Bahçivan, Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası için yaklaşık olarak 1000 SMS göndererek destekte bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:57:14 -
İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Tüm Türkiye koronavirüs ile savaşırken İş adamı Serdar Bahçivan, Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası için yaklaşık olarak 1000 SMS göndererek destekte bulunduğunu açıkladı.


Bunun yanı sıra dünyaca ünlü firmanın sahibi olan İş adamı Bahçivan, ülkemizin bu kritik süreçten daha hızlı ve sancısız çıkabilmesi için bireysel olarak ve elinden geldiğince önlemler almaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 350 çalışanına erzak yardımı yapan iş adamı hiç kimseyi de işten çıkarmayarak örnek bir davranışa imza attı.


İş adamı Serdar Bahçivan neredeyse tüm yardım kampanyalarına destek vererek imkanı olan herkesi buna davet etti. Serdar Bahçivan daha öncede sokak hayvanlarına yardım etmişti.

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