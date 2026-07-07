İrtikap davasında sanıklar savundu: Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında görülen davanın ikinci gününde sanıklar peş peşe savunma yaptı. İddianame, görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis istiyor.

6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel bir salonda sürüyor. İkinci günün konusu "marketler olayı" ve "cafe olayı" savunmaları oldu.

Davayı özel salona taşıyan tablo

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel oluşturulan salonda yapıldı. Salona tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanıklar arasında Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız yer aldı. Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal da salondaydı.

"Marketler olayı": encümen üyeleri talimatı reddetti

Duruşma, zincir marketlerin BolSev'e bağış yapmaya ya da reklam vermeye zorlandığı iddialarını içeren "marketler olayı" savunmalarıyla başladı.

Encümen başkanı tutuksuz sanık H.E.S., denetimlerin yalnızca 2024'e ait olmadığını, zabıta ekiplerinin tutanak ve fotoğraf gönderdiğini söyledi. "Bu kararların alınmasında bize talimat, telkin ve tavsiyede bulunan olmadı. Başkanın da bu konuda talimatı olmadı." dedi.

H.E.S., tüm marketlere eşit muamele yaptıklarını savundu. "Yaptığımız uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Encümen üyesi C.G., Ali Sarıyıldız ile görüşmediğini belirtti. "Bu dönem belediye başkanı ve başkan yardımcıları reklam sözleşmesine yönelik yönlendirmede ve talimatta bulunmadı. Market yetkililerinin katıldığı toplantı olduğunu sonradan duydum ama içeriğini bilmiyorum." dedi.

Üye B.Ö. ise cezaların zabıta tutanaklarına göre kesildiğini savundu. "Reklam alındığı konusunda bilgi sahibi değildim. Bu dosya kapsamında öğrendim. Denetimleri araştırmak da benim görevim değildi." beyanında bulundu.

Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, encümenin kimsenin talimatıyla çalışmadığını öne sürdü. "Encümen üyesi sahada birebir denetim yapmaz. Birimlerden gelen tutanak ve evraklara göre işlem yapar. Market yetkilileriyle yapılan toplantılara katılmadım." dedi.

"Cafe olayı": 500 bin lira bağış ve iade edilen 100 bin lira

Marketler savunmalarının ardından, bir iş yerinin ruhsat devri için BolSev'e bağış yapıldığı iddiasını içeren "cafe olayı"na geçildi.

Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, pazar yerlerine ilişkin bir istişare toplantısı yapıldığını anlattı. Toplantının sonunda kooperatif başkan yardımcısı M.M'nin, "M.K'nın kafesiyle ilgili sıkıntısı var, başkana iletelim mi?" dediğini söyledi.

Altındal, M.K'nın sorununu Tanju Özcan'a anlattığını, kendisinin görüşmeye karışmadığını ifade etti. Özcan'ın ilgili personele konunun sorulmasını ve mümkünse yardımcı olunmasını istediğini iddia etti.

Ardından o rakamı aktardı: "Bana fiyat sordular. Ben de 'Karışmam.' dedim. Daha sonra 500 bin lira bağış yapacaklarını, bunu da parça parça vermek istediklerini söylediler."

Altındal, il dışında olduğu için M.K'nın 100 bin lirayı kooperatife bıraktığını söyledi. Bolu'ya döndüğünde "irtikap" soruşturması nedeniyle bu parayı, iade edilmek üzere başkan yardımcısı M.M'ye verdiğini kaydetti.

Rüşvete aracılık etmediğini savunan Altındal, "Bu görüşme 10 kişilik yönetimin bulunduğu toplantı salonunda gerçekleşti. M.K'ya, 'Şu kadar bağış yaparsan ruhsatını alırsın.' demedim." dedi.

Kooperatif şoförü tutuksuz sanık M.A. ise parayı kasaya koyup anahtarını müdüre teslim ettiğini anlattı. "Çantasından bir miktar para çıkararak, 'Başkanın bilgisi var, o alacak.' dedi. Ne parası olduğunu sordum. 'Başkanın bilgisi var.' cevabını verdi." ifadesini kullandı.

28 Şubat soruşturması ve talep edilen cezalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik "irtikap" soruşturmasını 28 Şubat'ta başlattı ve 19 kişiyi gözaltına aldı.

Tanju Özcan, Süleyman Can, Leyla Beykoz, Cihan Tutal, Aydan Özdemir, Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız tutuklandı. İtiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrolle tahliye edildi. "Rüşvet" operasyonunda tutuklanan Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirildi.

178 sayfalık iddianame, Tanju Özcan için 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis istiyor.

Savcılık, Süleyman Can için 27 yıl 6 aydan 64 yıla, Ali Sarıyıldız için 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis talep ediyor. Duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla devam edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Dava kimleri kapsıyor? Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan dahil 6'sı tutuklu toplam 19 sanığı kapsıyor.

Hangi suçlar isnat ediliyor? İcbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları.

Tanju Özcan için ne kadar ceza isteniyor? İddianamede 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.