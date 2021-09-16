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Kadın - Aile İrmikli hira tatlısı tarifi
Kadın - Aile

İrmikli hira tatlısı tarifi

Tatlı istediğiniz zaman lezzetli ve yapımı kolay irmikli hira tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 22:09:00 -
İrmikli hira tatlısı tarifi

Tatlı istediğiniz zaman lezzetli ve yapımı kolay irmikli hira tatlısı tarifi.

Malzemeler:

Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 yumurta
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:
İrmik

Şurubu için:

2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

İrmikli Hira Tatlısı  Nasıl Yapılır?
Hira tatlısı tarifine derin bir kapta yumurta yoğurt ve sıvı yağı karıştırarak başlayın. Ardından irmik,un, kabartma tozu, vanilyayı da ekleyip yoğurun. Hamurunuz elinize yapışmamalı. Hamur hazır olunca şerbeti ocağa koyabilirsiniz. Şeker ve suyu tencereye dökün, kaynamadan altını kapatacaksınız unutmayın. Hamurunuzdan ufak yuvarlaklar yaparak düz bir tabağa döktüğünüz irmiğe bulayıp tepsiye dizin. Tepsinize önden yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Ayrıca hamurunuz tamamen irmiğe bulanmalıdır. Sıra sıra dizdiğiniz hira tatlılarınızı 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üzeri kızarmışsa fırından alın ve şerbetinizi dökün. Soğuk şerbetin, sıcak tatlının üstüne dökülmesi gerekiyor. Tatlınızı bir gece ya da en az 2 saat dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

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