İrmik, şeker ve portakal suyu: Sadece 3 malzemeyle atıştırmalığınız hazır! Portakallı irmikli toplar

Tatlının yapımında sadece irmik, şeker ve portakal suyu kullanıyoruz. Bu malzemeleri karıştırıp ocakta pişirmemiz yeterli oluyor. İsteyenler sonrasında hazırladığı tatlı toplarını hindistan cevizine bulayabilirler. Çayın, kahvenin yanına çok yakışan bu 3 malzemeli kolay tatlı tarifini mutlaka deneyin.

Portakallı İrmikli Toplar Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı su

7 kaşık irmik

7 kaşık şeker

1 su bardağı portakal suyu

Üzeri:

Hindistan cevizi

Portakallı İrmikli Toplar Tarifi Nasıl Yapılır?

Hindistan cevizi hariç tüm malzemeler ocakta fokurdayana kadar pişirilir. Daha sonra soğumaya bırakılır .Avuç içinde toplar haline getirilip hindistan cevizine bulanır.