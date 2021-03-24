İrmik çorbası nasıl yapılır? İrmik çorbası tarifi
İrmik çorbası yapılışı | İrmik son derece besleyicidir. Leziz ve besleyici bir çorba istiyorsanız; irmik çorbasını denemenizi tavsiye ederiz. Peki, irmik çorbası nasıl oluyor? İrmik çorbası yapılışı | Tam ölçülü irmik helvası | Farklı çorba tarifi
Kolay irmik çorbası | Akşam yemeği için hızlıca bir tarif arıyorsanız; irmik çorbası hazırlayabilirsiniz.
İrmik çorbası tarifi
Malzemeler:
- 2 adet domates
- 2 avuç irmik
- 2 su bardağı su (Et suyu kullanabilirsiniz)
- Kuru nane
- karabiber
- Tuz
- 1 yemek kaşığı salça
- Zeytinyağı
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım su bardağı süt
İrmik çorbası nasıl yapılır?
İşe domatesleri rendeleyerek başlayın.
Bir tencereye yağ alın.
İrmiği ekleyip kavurun.
Ardından domates ve salçayı ikleyip karıştırmayı sürdürün.
Su ve baharatları ekleyin.
Bir kasede yumurta sarısı ve sütü çırpın.
Kaynamaya başlayan çorbadan bir kepçe terbiyeye ekleyin.
Ardından terbiyeyi tencereye ilave edin.
15 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.
Afiyet olsun.