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Aktüel

Irmakta avlanan yunus cep telefonu ile görüntülendi

BARTIN (İHA) – Bartın’da denizden 3 kilometre içerdeki ırmakta avlanan yunus cep telefonuyla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:26:57 -
Irmakta avlanan yunus cep telefonu ile görüntülendi

BARTIN (İHA) – Bartın’da denizden 3 kilometre içerdeki ırmakta avlanan yunus cep telefonuyla görüntülendi.


Bartın’da boğaz mevkiinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen yunusun Bartın Irmağında bir süre avlandığı gözlendi. Denizden yaklaşık 3 kilometre kadar içeri girerek ırmakta daireler çizen yunus bir süre ırmakta avlandıktan sonra gözden kayboldu. Yunusun balık sürüsü peşinden Bartın Irmağı’na giriş yaptığı ve yeniden denize döndüğü düşünülüyor.


Daha önceki yıllarda da Bartın Irmağına yunuslar girmiş, yunusları tekrar denize döndürmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çalışmalar gerçekleştirilmişti.

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