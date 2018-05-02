Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Irmağa giren 2 kardeş boğuldu

Sinop'ta ırmağa giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:11
Irmağa giren 2 kardeş boğuldu

Olay, Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Gökırmak'ta meydana geldi. İlçede mermercilik yapan Tanju Akbaş ve kardeşi Kubilay Akbaş, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için ırmağa girdi, ancak bir süre sonraakıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

 



Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:11
  1. Sinop
  2. sinop
  3. ırmak
  4. genç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz etkiliyor
    1. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
    2. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
    3. Limon ile kepek derdinden kurtulun
    4. Karatay: "Kanser ve kalp..
    5. İran için çok önemli isim Mossad'ın..
    6. Geleneksel kundaklama, kalça çıkığında..
    7. Cezaevi firarileri enselendi!
    8. Kayısı sirkesi nasıl yapılır?
    9. MHP'li örnek başkan! Tüm maaşını..
    10. Sabahları yorgun uyanıyosanız...
    11. Demirtaş: Ben bile milletvekili oldum,..
    12. O şirket kapandı!
    13. Mevsim geçişlerinde hastalanmamaya..
    14. Turşu yapmanın püf noktaları
    15. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    16. İsmet Yılmaz'dan öğretmen alımı..
    17. Boy uzatan besinler nelerdir? Boy..
    18. Tekirdağ'da terör operasyonu: 2 kişi..
    19. Yanlışlıkla sınırı geçince gözaltına..
    20. Hakkari'de FETÖ'ye yönelik operasyon
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifakının oy oranı!
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!