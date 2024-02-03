İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti

Her geçen gün yıldızı parlayan Ergan Kayak Merkezi, İrlandalı sporcu Michael Moran’ı misafir etti. Sempatik tavırlarıyla Ergan Dağı'nda hafta sonunu geçiren Moran, kente has tulum peyniri demeden de wingsuit atlayışını gerçekleştirmedi.

‘Kanatlar ve heyecanlarla dolu bir hayat’ sloganıyla Ergan Kayak Merkezi'nde bin metreden wingsuit atlayışı yapan İrlandalı sporcu, izleyenlerin adeta nefesini kesti.

Moran, Erzincan’ın base jumping ve wingsuit uçuşları için dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu kaydetti.