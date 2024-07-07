İrlandalı loto milyonerinin Türkiye’de ibretlik ölümü

yeniakit.com.tr

İrlandalı loto milyoneri Michael Kelly Türkiye’de tatil yaparken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yerel “Fianna Fáil” Meclis Üyesi Peter Ormand, Kelly'nin ölüm haberinin duyulmasından bu yana “kasabanın üzerinde kara bulutlar dolaştığını” belirtti. Ormand, “Michael kasabada çok sevilen biriydi ve Birr Hurling'in ve Offaly GAA'nın ateşli bir destekçisiydi. Bu üzücü zamanda ailesine en içten taziyelerimi iletmek istiyorum” dedi.

Kelly ve eşi Ann, 1997 yılında Loto'da 4,094,789 euro kazanmıştı. Bu miktar, o zamana kadar kazanılan en büyük dördüncü ödül idi. O dönemde medyaya konuşan çift, bu kadar büyük bir miktar para kazanma konusunda bazı korkuları olduğunu itiraf etmişti. Ann, “Umarım hepimiz birlikte mutlu olmaya devam ederiz” diye eklemişti.

Michael Kelly'nin Türkiye'de bir villası olduğu ve eşi Ann ile kızlarıyla birlikte Türkiye’de kaldığı öğrenildi. Kelly için henüz bir cenaze töreni düzenlenmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO