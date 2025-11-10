İrlanda'da Müslüman öğrenci ırkçılar tarafından linç edildi!

İrlanda'nın Tuam şehrinde yaşayan Müslüman öğrenci Irfan Uddin Gazi, okulunda dini kimliği nedeniyle ırkçı ve nefret dolu bir saldırının hedefi oldu. Düzenli olarak Kur'an okuma yarışmalarına katılmasıyla tanınan genç, İslam karşıtı söylemler eşliğinde fiziksel saldırıya uğradı. Olay, ülkede yükselen İslamofobi endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

İrlanda'nın Tuam kentinde eğitim gören genç öğrenci Irfan Uddin Gazi'nin okulunda yaşadığı saldırı, ülkede din ve inanç özgürlüğüne yönelik ciddi bir tartışma başlattı. Düzenli olarak Kur'an okuma yarışmalarında yer alan ve bu yönüyle bilinen Irfan Uddin Gazi, okul arkadaşları tarafından ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerle hedef alındıktan sonra fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Olayın detayları, dini kimliğin bir nefret suçu gerekçesi haline geldiğini gösteriyor. Irfan'a yönelik saldırının, açıkça İslamofobik motivasyonlarla gerçekleştiği ve saldırı sırasında kullanılan sözlerin nefret içerdiği bildirildi. Saldırı sonucu yaralanan öğrenci, bu travmatik deneyimi atlatmaya çalışıyor.

Toplumda yükselen İslamofobi endişesi

Bu üzücü olay, İrlanda toplumunda son dönemde artış gösteren İslamofobi ve yabancı düşmanlığına dair endişeleri derinleştirdi. Okul gibi güvenli olması beklenen bir ortamda genç bir öğrencinin sadece dini inancından dolayı hedef alınması, ülkedeki entegrasyon ve hoşgörü değerlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Müslüman toplum temsilcileri ve insan hakları aktivistleri, yetkilileri bu tür nefret suçlarına karşı daha kararlı ve etkili adımlar atmaya çağırdı. Olayın yaşandığı okul yönetimi ve yerel otoritelerden, hem saldırganların cezalandırılması hem de okul ortamında tüm öğrencilerin güvenliğini ve dini saygıyı garanti altına alacak önlemlerin alınması talep ediliyor.

Daily Ummah