İrlanda Parlamentosu üyesinden Batı'ya tokat gibi sözler! Ukrayna- Filistin iki yüzlülüklerini haykırdı

Yeniakit.com.tr

İrlanda Parlamentosu üyesi Richard Boyd Barrett, mecliste yaptığı konuşmasında Batı'nın iki yüzlülüğünü haykırdı.

"Bir gazetecinin öldürülmesini haklı olarak kınadınız. Bunu yaptığınıza ve soruşturma açtığınıza sevindim. Ama bu olayla ilgili önemli bir şey daha var." diyen Barrett, "İsrail savunma kuvvetleri Filistin topraklarına 'operasyon' düzenlerken ne halt ediyorlardı?" sorusunu yöneltti.

Tokat gibi sözler: Siz ve Batılı liderler

Kendi ülkesini yönetenleri de eleştiren Richard Boyd Barrett, şunları söyledi:

Son altı haftadır siz ve Batılı liderler Rusya'nın Ukrayna'daki 'operasyonunu' kınadınız. Ve bunu başkalarının topraklarına yönelik acımasız, haksız, affedilemez bir askeri saldırı eylemi olarak nitelendirdiniz. İsrail'in Filistin toprakları olan Cenin'e saldırısıyla ilgili neden aynı şey söylenmiyor? Filistin topraklarında askeri bir operasyon yürütürken ne yapıyorlardı? Filistin topraklarında her gün askeri operasyonlar yürütüyorlar, ne yapıyorlar?