İrlanda ordusundaki asker DEAŞ üyesi olmakla suçlanıyor

İrlanda’nın başkenti Dublin'deki Özel Ceza Mahkemesi, eski kadın asker Lisa Smith'i 2015 yılında Suriye’ye gidip DEAŞ terör örgütüne katılmaktan suçlu buldu. Öte yandan Mahkeme, 2011 yılında ordudan ayrılan 40 yaşındaki Lisa Smith'in, bir terör örgütüne 800 euro tutarında mali destek sağlama davasında suçsuz olduğuna karar verdi. Smith'e göre söz konusu meblağ insani amaçlar için kullanıldı. Eski asker, bu meblağın bir Suriye vatandaşının Türkiye'de tıbbi tedavi görmesine yardımcı olmak için sağlandığını açıkladı.

Karar okunduğunda Smith, gözyaşlarına boğulurken, İrlanda Özel Mahkemesi Yargıcı Tony Hunt, eski askerin Suriye'de DEAŞ tarafından kontrol edilen bir bölgeye gittiğini ve giderken oradaki durumdan haberdar olduğunu ifade etti. Lisa Smith, İrlanda'da 2015 yılının Ekim ayının sonundan 2019 yılının sonuna kadar uzanan olayları kapsayan davada suçsuz olduğunu iddia etti. Dokuz haftadır devam eden davada savcılar, 2001-2011 yılları arasında orduda görev yapan Lisa Smith'in İslam'ı seçtikten sonra 2015 yılında DEAŞ kontrolündeki bölgeye nasıl gittiğini öğrenmeye çalıştı. 2012 yılında Mekke'de Hac ibadetini gerçekleştiren Smith, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şeriat ile yönetilerek yaşama arzusunu dile getirmişti. Lisa Smith, DEAŞ'a katılmak, cihatçı örgütün kontrolündeki Suriye'nin Rakka şehrinde ikamet etmek ve örgütün Irak sınırındaki silahlı devriyelerine katılan bir İngiliz vatandaşıyla evlenmekle suçlanıyor.

DEAŞ’ın ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon’a yenilmesiyle Smith, İrlanda'ya dönmeden önce Rakka'dan ve ardından son cihatçı kalesi olan Bağuz'dan kaçmak zorunda kaldı. 1 Aralık 2019 tarihinde küçük kızıyla birlikte Dublin Havalimanı'na vardığında gözaltına alındı. Savunma avukatı, müvekkilinin DEAŞ'ın kontrolü altındaki topraklarda bulunmasının onu fiilen cihatçı grubun bir üyesi yapmadığını ileri sürdü. Avukat, Smith’in Suriye’de sadece bir tür yardım faaliyetinde bulunduğuna işaret etti.