İrlanda Başbakanı'ndan Biden'a gözünün içine baka baka 'Gazze' tepkisi!

Varadkar, "Neden Gazze’yi destekliyorsunuz deniyor. Çünkü kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz” dedi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette konuştu.

Varadkar bugün İsrail zulmü altında yaşam savaşa veren Gazze'lilerin içinde bulunduğu durumu İrlanda'nın geçmişine benzetti.

'Kendi yaşadıklarıma benzer acılar yaşıyorlar'

İrlanda Başbakanı Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz" ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.

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Varadkar, Biden'a ders verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi.”