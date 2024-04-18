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Dünya İrlanda Başbakanı Harris’ten AB’ye çağrı! Filistin’i tanıma zamanı gelmiştir
Dünya

İrlanda Başbakanı Harris’ten AB’ye çağrı! Filistin’i tanıma zamanı gelmiştir

Yeniakit Publisher
2024-04-18 07:59:00 -
İrlanda Başbakanı Harris’ten AB’ye çağrı! Filistin’i tanıma zamanı gelmiştir

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Filistin'i tanıma adına harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Harris, "Artık bir dizi Avrupa ülkesinin adım atması ve Filistin devletini tanıması gerekiyor." dedi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Filistin'i tanıma adına harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Harris, AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi konusunda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacağını aktardı.

"Artık bir dizi Avrupa ülkesinin adım atması ve Filistin devletini tanıması gerekiyor." diyen Harris, iki devletli çözümü savunan ülkelerin bu adımı atması gerektiğini kaydetti.

Filistin'in tanınması konusunda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile iletişimde olduklarını aktaran Harris, "Ancak burada bulunma fırsatını diğer meslektaşlarımla, İrlanda ve İspanya ile hareket ederek Filistin devletini tanımak isteyen diğer ülke temsilcileri ile bu olasılığı konuşma niyetindeyim." dedi.
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Harris, AB'nin Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını istemediğini kaydederek, "Tüm taraflara itidal çağrısında bulunulması gerekiyor zira gerilimin düşürülmesi ve itidal çağrısı dışında herhangi bir adım, zaten istikrarsız olan bölgede çok ciddi bir felakete ve milyonlarca insanın kanının dökülmesine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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