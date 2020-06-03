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Aktüel

Irkçılık karşıtı protestolar İsveç’e sıçradı

İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ırkçılığa karşı Sergel Meydanında protesto düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:23:45 -
Irkçılık karşıtı protestolar İsveç’e sıçradı

İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ırkçılığa karşı Sergel Meydanında protesto düzenledi.


ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini sonucu başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkeye yayıldı. İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan Sergel Meydanına bir araya gelen binlerce kişi ırkçılığa tepki gösterdi. Yerel saatle 18.00’de toplanan protestocular, "Siyahilerin de hayatı bizim gibi", "Adalet yoksa barış yok", "Nefes alamıyorum" yazılı pankart taşıyarak ABD’deki polis şiddetini protesto etti. Göstericilere eylem öncesi sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

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