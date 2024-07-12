Irkçılar ifşa oldu: 450 uyuşturucu müptezeli Zafer Partili çıktı!

Kayseri’de Suriyelilere ait 9 mahallede 400’e yakın ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğü saldırılarda gözaltına alınanların profili provokasyonun arkasında Zafer Partisi olduğunu gösteriyor. Soruşturmada yer alan yetkililerin verdiği bilgiye göre, 855 vandalın yaklaşık 450’si partiye yakınlık duyuyor.

Kayseri’de Suriyeli bir sığınmacının yine Suriyeli 7 yaşındaki bir kızı taciz etmesi üzerine başlayan sokak olaylarının yankıları sürüyor. Organize provokasyonla, Suriyelilere ait 400’e yakın ev ve iş yerinin taşlanıp yakıldığı kentte yine Suriyelilere ait 14 araç da zarar görmüştü. Kayseri’deki ırkçı saldırılarda Zafer Partisi bağı her geçen gün daha da netleşiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 2 ay önce kentteki Suriyelilere ait iş yerlerini, 2,9 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla tek tek hedef gösterdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de sokakları savaş alanına çevirdiği için gözaltına alınan 855 provokatörün yarısının Zafer Partili olduğu belirlendi. Bunların 450’ye yakınının sorgu ve ifadelerinde partiyle bağı tespit edildi.

KAYSERİ’DE NE İŞİNİZ VARDI?

Zafer Partili yöneticiler de olayları körüklemek için kente çıkarma yapmış. Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Bölge Başkanı Haşim Günkaya ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mert Osman Sürmen’in, saldırılardan sonra 2 Temmuz’da Kayseri'ye gittiği öğrenildi.

ESKİ İL BAŞKANI DA İŞİN İÇİNDE

Partinin eski Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya'nın da provokatörler arasında olduğu ifade ediliyor. Demirkaya'nın olaylarla bağı araştırılıyor. 6 ay önce Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçundan Kayseri’de gözaltına alınan Demirkaya, Ankara'ya götürülmüş ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Yeni Şafak