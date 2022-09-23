Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden tepki çeken çanta! CHP'li İmamoğlu'na da hediye ettiler
Irkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yütüttüğü Zafer Partisi'nin üyeleri, üzerinde mültecileri hedef alan bir yazının bulunduğu çantayı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ırkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi üyeliler tarafından verilen hediyede mültecileri hedef alan yazı tepki topladı.
Irkçı açıklamalarıyla vatandaşı mültecilere karşı kışkırtan ve provokatif söylemlerde bulunan Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'nin üyeleri, İstanbul'da çanta dağıtımı gerçekleştirdi.
İBB Başkanı İmamoğlu'na da verdiler
Özdağ'ın provokasyonuna destek veren partililer, çantalardan birini de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.
Çantanın üzerindeki yazı tepki topladı
Hediye edilen çantanın üzerinde bulunan yazı ise dikkat çekti. Çantada, yer alan "13 milyon sığınmacı sofradan kalktığında bu çanta daha ucuza dolacak." yazısı vatandaşlar tarafından tepki çekti.