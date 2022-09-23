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Siyaset Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden tepki çeken çanta! CHP'li İmamoğlu'na da hediye ettiler
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden tepki çeken çanta! CHP'li İmamoğlu'na da hediye ettiler

Irkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yütüttüğü Zafer Partisi'nin üyeleri, üzerinde mültecileri hedef alan bir yazının bulunduğu çantayı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 17:26:00 -
Irkçı Ümit Özdağ'ın partisinden tepki çeken çanta! CHP'li İmamoğlu'na da hediye ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ırkçı Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi üyeliler tarafından verilen hediyede mültecileri hedef alan yazı tepki topladı.

Irkçı açıklamalarıyla vatandaşı mültecilere karşı kışkırtan ve provokatif söylemlerde bulunan Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'nin üyeleri, İstanbul'da çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na da verdiler

Özdağ'ın provokasyonuna destek veren partililer, çantalardan birini de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.

Çantanın üzerindeki yazı tepki topladı

Hediye edilen çantanın üzerinde bulunan yazı ise dikkat çekti. Çantada, yer alan "13 milyon sığınmacı sofradan kalktığında bu çanta daha ucuza dolacak." yazısı vatandaşlar tarafından tepki çekti.

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