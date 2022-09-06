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Siyaset Irkçı Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha patladı! Yeni diye 5 yıl önceki görüntüleri yayınlamış!
Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha patladı! Yeni diye 5 yıl önceki görüntüleri yayınlamış!

Irkçı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından 5 yıl önceki görüntüleri yayınlayarak provokasyon serisini devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 11:14:00 -
Irkçı Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha patladı! Yeni diye 5 yıl önceki görüntüleri yayınlamış!

Türk siyaset tarihine adını ‘’yalancı’’ olarak yazdıran, her sözüne şüphe ile yaklaşılan ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından eski bir görüntüyü paylaşarak algı yaratmaya çalıştı.

Provakatör Özdağ paylaşımında şu sözlere yer verdi;

“Ekmeğini yedikleri adamın çocuğuna bu alçaklığı yapanlara ses çıkarmayanlar Zafer Partisi’ne ırkçı diyorlar. Zafer Partisi ırkçı değil ancak siz gerçekten Türk Milleti’ne düşmansınız.”

5 YIL ÖNCEKİ OLAY

Olayın 5 Nisan 2017 tarihinde yayımlandığı görülüyor

YALANLAMA GECİKMEDİ

Irkçı yalanlarıyla Türkiye’de iç savaş çığırtkanlığı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a cevap gecikmedi. Bahse konu olan videodaki mağdur çocuğun babası açıklama yaparak; Söz konusu olayın yaklaşık 5 yıl önce oğluna yönelik yapıldığını olayın adli mercilere bildirildiği ancak akıbetini takip etmediklerini söyledi.

Baba konunun tekrar gündeme getirilmesini anlamlandıramadıklarını açıkladı.

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Yorumlar

sos

Bu adami insan yerine koymayin.

hizipsavar

bu ülkede adaleti sağlamak bu kadar mı zor. harbiden buna seçilsin diye oy veren varmı bu ülkede ciddimisiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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