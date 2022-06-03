Irkçı Ümit Özdağ'ın bakanlığın önündeki şovunun perde arkası! Bakın işin aslı neymiş!

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, "Bir kare fotoğraf için" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önündeki şovunun asıl nedenini yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek gazetecileri başına toplayan ve yaptığı açıklamada Bakan Süleyman Soylu'yu tehdit eden Ümit Özdağ'ın hareketinin yakışıksız olduğunu belirten Kelkitlioğlu, olayın perde arkasını araştırdığını belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı yürüyüşü’ diye algı yapalım"

"Ümit Özdağ gibi bir ismin böyle bir olaya imza atmasının arkasındaki neden neydi?.. Aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Kelkitlioğlu şunları yazdı:

Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıkladıktan sonra partideki adamlarıyla bir araya geliyor… Doğal olarak partililer ‘oraya gidip ne yapacaksın?’ diye soruyor… Özdağ da planı açıklıyor; “Ben Meclis’ten çıkıp yürüyüşe başlayınca arkamdan fotoğraf çekeceksiniz. Öyle bir fotoğraf olsun ki, ‘işte cumhurbaşkanlığı yürüyüşü’ diye algı yapalım. O fotoğraf her yere dağılsın, gündem olalım bana yeter…”

İşte Özdağ’ın müthiş planı…

Önce Mansur Yavaş çıkışı arkasından da bu operasyon…

Peki algı ve gündem oluşturmayı başardı mı?...

Başardı…

Öyle veya böyle kendisinden bahsettirdi…

Ancak benim önerim; madem parti kurup bir iddia ortaya koydu, yapacakları ile ilgili gündeme gelmesi…

Bu tür atraksiyonlarla gündeme gelmek bir süre sonra antipatik olmaya iter insanı…

İnanılırlığını ve güveni kaybetmeye başlarsın…

Benden söylemesi…

Murat Kelkitlioğlu