Irkçı Ümit Özdağ’dan insanlık dışı davranış: Yine göçmenleri açık açık hedef gösterdi!

Türkiye’deki göçmen ve sığınmacıları hedef gösteren ırkçı Ümit Özdağ, provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Irkçı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırşehir’de market işleten Afgan bir genci hedef gösterdi.

Bilindiği gibi Ankara Altındağ’da Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı saldırılar başlamadan önce de Ümit Özdağ bölgeye gitmiş, oradaki vatandaşları galeyana getiren açıklamalar yapmıştı. Ardından Özdağ’ın izindeki ırkçılar, sığınmacıların ev ve işyerlerine saldırmıştı.

Özdağ, bu sefer de Kırşehir’de “Afgan Market”in sahibini hedef gösterdi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine market sahibine yapılan olası bir saldırıdan mesul olmayacağını deklare eden faşist Özdağ, tam bir pişkinlik örneğini sergiliyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ırkçı Özdağ’ın yaptığı paylaşımın altına Türklerin Almanya’da işlettikleri ve tabelalarına Türkçe isimle yazdıkları marketlerin resimlerini koyarak Özdağ’a insanlık dersini verdi.

Münih merkez de bir Türk Marketi. Üstelik ilginçtir bir Türk işletiyor.

Faşistlik yapmayın. Amacınız kaos çıkarmak. Ülkenin Prof.'ü bile hala ırkçılık ve etnik köken ayrıştırıcılığı yapıyor. Bu ülkenin düzelmesi için önce bu kafaya karşı tavır alınması gerekli. pic.twitter.com/OFM7IfhouG

— Öfkeli Şirin ???? (@AngrySmurf19) August 23, 2021

Sürekli olarak mülteciler, sığınmacılar aleyhine paylaşımlar yapan ve onları hedef gösteren Ümit Özdağ ile ilgili yetkili merciler neden harekete geçmiyor anlaşılmış değil. Emniyet ve yargı, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ırkçıya daha ne kadar tolerans sağlayacak?

Yine de milliyetçiliği öne sürerek ülkede yabancıların para kazanmasını istemiyorsa bu profösör, her köşe başındaki Starbucks, MC Donalds vb. Batı menşeili işletmelerin fotoğrafını paylaşsın. Neticede bir Afgan bakkalından daha çok göze geliyorlar.

— Ömer Faruk Çekmece (@CekmeceOmer) August 23, 2021

Ama paylaşamaz. Çünkü bilinç dışı bir şekilde kendinden üstün olanı kabul etmiştir. Kabulün de ötesinde bir itaatle hareket eden bu milliyetçi fakirler, ezebileceği kendinden daha aşağıda gördüğü kimseleri arayıp bularak bir miktar yücelmek istiyor.

— Ömer Faruk Çekmece (@CekmeceOmer) August 23, 2021

Bu ırkçı ajitatöre yönelik bir eylem olursa sorumlusu mazlum muhacirler ya da onlarla dayanışma içindeki adaletsever yurttaşlar değil, mazlumları mütemadiyen karalayan, yoksul kitleleri göçmenlere karşı sistematik biçimde kışkırtan ırkçı/şoven tahrikçinin kendisidir! https://t.co/sQvYJI9scn

— Rıdvan Kaya (@RidvanKaya_) August 23, 2021

Kaynak: Haksöz Haber