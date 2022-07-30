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Gündem Irkçı Ümit Özdağ'a büyük şok! Eşekten düşmüşe döndü
Gündem

Irkçı Ümit Özdağ'a büyük şok! Eşekten düşmüşe döndü

Irkçı Ümit Özdağ'ın katılacağı ve AK Parti düşmanı Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunucağı programın YÖK tarafından iptal edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 13:17:00 - 2022-07-30 13:18:32
Irkçı Ümit Özdağ'a büyük şok! Eşekten düşmüşe döndü

Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ, 31 Temmuz’da Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda katılacağı ve Oğuzhan Uğur’un sunacağı Açık Mikrofon programının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini söyledi.

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "YÖK salonu iptal etse de yarın bu programı yapacağız. Gerekirse sokakta yapacağız ama yapacağız. Oğuzhan Uğur programın yapılacağı yeni bir yer için arayış içinde" diye yazdı.

 

 

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