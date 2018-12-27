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Irkçı tezahürattan Inter'e ceza

Lig maçında Napolili futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildi

27 Aralık 2018 Perşembe 22:14
Irkçı tezahürattan Inter'e ceza

MADRİD (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan Inter-Napoli maçında Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'yi hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Inter'e iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği duyuruldu.

İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin komitesinden yapılan açıklamada, İnter ile Napoli arasında dün San Siro Stadı'nda oynanan ve Napoli'de forma giyen Koulibaly'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla gündeme gelen maçta, ev sahibi ekibe iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi.

Inter'in sahasında oynayacağı üçüncü maçta ise Koulibaly'ye ırkçı tezahüratın yapıldığı tribün bölümüne seyirci alınmayacak. Aynı maçta kırmızı kart gören Napolili futbolculardan Koulibaly ve Lorenzo Insigne'ye ise ikişer maç takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan, Firenze Valiliği, Serie A'nın 19. haftasında 29 Aralık Cumartesi günü oynanacak Empoli-İnter maçında Interli taraftarlara ayrılan konuk tribününün kapatılması kararını aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:14
  1. Futbolda ırkçılık
  2. iki maç seyircisiz oynama cezası
  3. İnter
  4. İtalya'dan futbol
  5. Kalidou Koulibaly

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