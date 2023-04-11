  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

Hiranur Vakfı için flaş karar! Mahkemeden İBB’nin şovuna durdurma

Rusya'dan dikkat çeken Yunanistan planı! Türkiye üzerinden harekete geçecekler

Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu! "Omurgasız İttifak"

Git bunları solcu din düşmanı arkadaşlarına anlat! Kılıçdaroğlu İslam için öyle şeyler söyledi ki…

Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi! Erken emeklilik için çalışma başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Böyle Seslendi: Yahu Az Yavaş, Yetişelim Sana

Araç sahipleri çok üzülecek! Canlı yayında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kötü haberi 'maalesef' diyerek duyurdu
Siyaset Irkçı Tanju'ya mahkemeden kötü haber
Siyaset

Irkçı Tanju'ya mahkemeden kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-04-11 15:57:00 -
Irkçı Tanju'ya mahkemeden kötü haber

Mültecilere yemek vermeyecek kadar ırkçı politikalara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den 1 yıllık kovulma kararıyla ilgili mahkemeden karar geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Eylül 2022 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP üyeliğinden 1 yıl süreyle çıkarılmıştı. Özcan, karara karşı dava açmıştı.

Ön inceleme duruşması, bugün Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. CHP ve Özcan’ın avukatları arabuluculuk ve alternatif çözüm yolları başvurmayacaklarını beyan etti.

Mahkeme davayı reddetti. Mahkeme kararının gerekçesinde “Davanın reddine, davacı vekili ve davalı vekili yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin hamlesini duyunca Aysever bile şoka girdi: İzmirliler kendinilerini jiletleyecek!
CHP'nin hamlesini duyunca Aysever bile şoka girdi: İzmirliler kendinilerini jiletleyecek!

Gündem

CHP'nin hamlesini duyunca Aysever bile şoka girdi: İzmirliler kendinilerini jiletleyecek!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...
Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...

Siyaset

Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...

CHP yanlısı ünlü ergen Jahrein, aday listesine ateş püskürdü: Siz koyun olduğunuz için...
CHP yanlısı ünlü ergen Jahrein, aday listesine ateş püskürdü: Siz koyun olduğunuz için...

Siyaset

CHP yanlısı ünlü ergen Jahrein, aday listesine ateş püskürdü: Siz koyun olduğunuz için...

CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!
CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

Gündem

CHP'nin milletvekili listesinde yok yok! PKK sevici ve FETÖ üyeleri başı çekiyor!

"Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor
"Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor

Gündem

"Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor

Demokrat Parti'de CHP depremi! 'Bizden bir şey beklemesinler'
Demokrat Parti'de CHP depremi! 'Bizden bir şey beklemesinler'

Siyaset

Demokrat Parti'de CHP depremi! 'Bizden bir şey beklemesinler'

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı
CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

Gündem

CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23