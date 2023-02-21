Irkçı Özdağ depreme yakalanınca korkudan titremişti! Bunlar akıllanmaz...
Hatay merkezli 6.4 şiddetindeki depreme, Adana'da yerel bir televizyon kanalının canlı yayınında yakalanıp, büyük korku yaşadıktan sonra besmeleye sarılan Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, akla ziyan bir şekilde deprem felaketinin sebebinin Arap kökenli vatandaşlara bağladı.
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Irkçı Ümit Özdağ, Hatay merkezli 6.4 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı.
Irkçılık yaparken gayet kudretli bir imaj çizen Özdağ, deprem anında büyük korku yaşayarak art arda besmele çekmişti.
Yaşadığı korku yetmemiş!
Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, bu sefer de deprem felaketini Araplara bağladı.
Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu akla ziyan ifadeler kullanıldı:
Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor.
Bir yandan Suriyeli istilacılar, Bir yandan Arap Levhası. Maalesef Coğrafya Kaderdir.