Irkçı Özdağ, boyanmak istiyor!

Sığınmacı provokasyonları tutmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu seferde YSK'nın seçimlerde mavi boyanın tekrar kullanılmasını istedi.

Özdağ'ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı basın açıklamasında 'Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere gidiyor ancak bu seçimler öncesinde seçim güvenliğini tehdit altına alan önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin başında sayıları ne kadar olduğu belli olmayan bir milyonu aşacağı tahmin edilen ithal seçmen geliyor. Seçimin güvenliğini tehdit eden bu gelişmeye şimdi ne yazık ki on ilimizde yaşanan ve ağır tahribata yol açan deprem neticesinde ortaya çıkan nüfus hareketi de eklendi. Birçok insan Kahramanmaraş’tan, Hatay’dan, Adıyaman’dan seçmen oldukları yerlerden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bu da seçim güvenliğini tehdit edecek girişimlere yol açabilir. Zafer Partisi olarak seçimlerde bir süre önce kaldırılan mavi boyanın tekrar devreye sokulmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

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