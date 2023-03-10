  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Irkçı Özdağ, boyanmak istiyor!
Siyaset

Irkçı Özdağ, boyanmak istiyor!

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde basın açıklaması düzenledi. Çzdağ, düzenlediği basın açıklamasında 'seçimlerde bir süre önce kaldırılan mavi boyanın tekrar devreye sokulmasını istiyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 21:23:00 -
Irkçı Özdağ, boyanmak istiyor!

Sığınmacı provokasyonları tutmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu seferde YSK'nın seçimlerde mavi boyanın tekrar kullanılmasını istedi.

Özdağ'ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı basın açıklamasında 'Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere gidiyor ancak bu seçimler öncesinde seçim güvenliğini tehdit altına alan önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin başında sayıları ne kadar olduğu belli olmayan bir milyonu aşacağı tahmin edilen ithal seçmen geliyor. Seçimin güvenliğini tehdit eden bu gelişmeye şimdi ne yazık ki on ilimizde yaşanan ve ağır tahribata yol açan deprem neticesinde ortaya çıkan nüfus hareketi de eklendi. Birçok insan Kahramanmaraş’tan, Hatay’dan, Adıyaman’dan seçmen oldukları yerlerden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bu da seçim güvenliğini tehdit edecek girişimlere yol açabilir. Zafer Partisi olarak seçimlerde bir süre önce kaldırılan mavi boyanın tekrar devreye sokulmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!
Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!

Siyaset

Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurdukları sehpa hemen kırıldı! İnce ve Özdağ arasında kavga
Kurdukları sehpa hemen kırıldı! İnce ve Özdağ arasında kavga

Gündem

Kurdukları sehpa hemen kırıldı! İnce ve Özdağ arasında kavga

Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi...
Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi...

Siyaset

Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi...

Üstünü çizen çizene! Mansur Yavaş bile Ümit Özdağ’ı silmiş
Üstünü çizen çizene! Mansur Yavaş bile Ümit Özdağ’ı silmiş

Gündem

Üstünü çizen çizene! Mansur Yavaş bile Ümit Özdağ’ı silmiş

Tabelasını alan katılıyor! Ümit Özdağ'ın ittifakı alay konusu oldu
Tabelasını alan katılıyor! Ümit Özdağ'ın ittifakı alay konusu oldu

Siyaset

Tabelasını alan katılıyor! Ümit Özdağ'ın ittifakı alay konusu oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23