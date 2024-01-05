Irkçı öğrenci Hasan Ege Karanfil yurtta dehşet saçtı!

TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B., 2 öğrenci ile kaldığı özel üniversite yurdunda dehşeti yaşadı. Hasan Ege Karanfil ve arkadaşı Arda Demir, F.B’yi kemerle dövdü, yüzüne ütü tuttu, vücudunu kesti! Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oda arkadaşı Hasan Ege Karanfil, F. B.'yi kemerle dövdü ve kızgın ütüyle yaraladı. Diğer öğrenci Arda Demir de kesici aletle F. B.'yi yüz ve karın bölgesinden yaraladı.

Hasan Ege Karanfil, ses kayıtları için 'montaj' yorumunda bulundu.

SİSTEMATİK ŞİDDETE MARUZ KALDI

F. B. adına savcılığa sunulan dilekçede, bu kişinin ayrımcılığa uğradığı kaydedildi. F. B. adına sunulan dilekçede, bu kişinin Kürt ve Alevi olması nedeni ile sistematik şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

F. B.'nin, Hasan Ege Karanfil'in kendisine yönelik sözlerine ilişkin dökümü yapılan ses kaydında ise, bu kişinin bir dizi ırkçı ifade kullandığı anlaşılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Demir, oda arkadaşı F. B.'nin yüzünü ve belini kesti.

O KAYITLAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Savcılık soruşturma dosyasına, 5 ayrı ses kaydının çözümü girdi. Kendisini odadan atmaya çalışan Hasan Ege Karanfil’in, F. B.’ye yönelik “Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…” diyor. K., F. B.’nin etnik Kürt kimliği için “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz ” ifadelerini kullanıyor.

YAYINEVİ SÖZLEŞMESİNİ FESH ETTİ

İthaki yayınları da, Hasan Ege Karanfil'in sözleşemesini fest ettiğini duyurdu.

Yayınevinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hasan Ege Karanfil isimli yazarın sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyuna duyururuz"

Öte yandan, şüpheli Hasan Ege Karanfil, haber sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

Kaynak: Halk.com.tr