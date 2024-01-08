Irkçı işkence infiale neden olmuştu! Zafer Partili Irkçı öğrenciye Ali koç resmen avukat yollamış!

Koç Üniversitesi yurdunda 15 Kasım 2023 günü meydana geldiği iddia edilen olayda, 21 yaşındaki öğrenci F.B, oda arkadaşları Arda Demir ve Hasan Ege Karanfil'in saldırısına uğradı.

TÜBİTAK birinciliği olan başarılı genç F.B.; hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. ve Arda D. tarafından bir süredir odadan ayrılması yönünde gördüğü baskı sonucu 2 gece okulun laboratuvarında kalmasına rağmen, 15 Kasım akşamı banyo yapmak için odasına gittiğinde Arda D’nin şiddetine maruz kaldı.

İddiaya göre daha önce de Hasan Ege Karanfil'in kemerle dövdüğü ve yüzüne ütü yapıştırmaya çalıştığı F.B, Arda D. tarafından olay gecesi elindeki kesici aletle yüzünden ve karnından yaralandı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, ikili hakkında suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Arda Demir, savcılık ifadesinde F.B’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” sözleri ile kendini savundu.

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Soruşturma dosyasına göre F.B’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege Karanfil ise ifadesinde 15 Kasım'da olayın kendisi dışında yaşandığını söyleyerek, “Arda, F’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F’nin belinden kan aktığını gördüm” diye konuştu.

Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor

Oda arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan F.B. ifadesinde, “Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullanırken, Arda D'nin de yüzünü kesmesinin ardından kendisini yumruklamaya devam ettiğini söyledi.

Irkçı ifadeler ses kayıtlarıyla dosyada

Savcılık dosyasına giren ses kayıtlarına göre; Hasan Ege Karanfil, F.B’ye yönelik "Siz kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benzeşiyorsunuz, Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız" dediği, FB'nin "İyi bir şey mi bu?" tepkisine karşılık Karanfil "Bence çok iyi bir şey. Yani Türkiye'nin belli bir noktadan sonraki doğusu olduğu gibi ateşe verilse..." ifadesini kullanıyor.

Ayrıca Karanfil'in F.B’nin etnik kimliği için de “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz” dediği kayıtlarda yer alıyor.

Bir başka ses kaydında ise, Feridun B’nin “Kürt olmak insanların seçebileceği bir şey değil ki” cevabına karşı Hasan Ege Karanfil'in “Ama intihar etmek seçebilecekleri bir şey, veya şey köle olduklarını kabullenmeli” şeklinde cevap veriyor.

Saldırganı Fenerbahçe'nin eski avukatı savunacak

Irkçı saldırgan Hasan Ege Karanfil'in avukatlığını ise Fenerbahçe'nin eski avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu üstlendi. Karanfil ve Koçoğlu 7 Ocak 2024 tarihinde yeniden ifade verdi. Karanfil ifadesinde F.B'nin kendisine uzun süredir hukuka ayrkırı taciz, basit cinsel saldırı, hakaret gibi eylemlerde bulunduğunu öne sürerek kendini savundu. Saldırı olayında tanık olduğunu ve durumu şok ile karşıladığını ifade etti.

Hasan Ege Karanfil'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun ifadesine de ulaşıldı. Koçoğlu, ses kayıtlarının montajlandığını iddia etti. Ayrıca ses kayıtlarının azmettirmeye delalet etmesinin mümkün olmadığını belirten avukat Koçoğlu, müvekkilinin de alevi olduğunu mezhepsel ve ırkçı söylemlerde bulunmasının mümkün olmadığını belirtti. Koçoğlu, 'kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini' talep etti.

Ali Koç bizzat mı yolladı?

Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç'a yakınlığıyla biliniyor. Bu durum Koç Üniversitesi'nde yaşanan elim olaya Ali Koç'un müdahil olduğu ve saldırgan Hasan Ege Karanfil'i savunması için bizzat Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nu görevlendirdiği öne sürüldü.