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Iris Annabel Goldsmith kimdir? Rothschild’lerin torunu Iris Goldsmith öldü mü?

İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith’in oğlu Ben Goldsmith, siyonizmin baş aktörlerinden Rothschild Ailesi’nin torunu Kate Rothschild’in kızları 15 yaşındaki Iris Goldsmith, kullandığı ATV’nin kaza yapması sonucu öldüğü açıklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
Iris Annabel Goldsmith kimdir? Rothschild’lerin torunu Iris Goldsmith öldü mü?

İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith’in oğlu Ben Goldsmith, siyonizmin baş aktörlerinden Rothschild Ailesi’nin torunu Kate Rothschild’in kızları 15 yaşındaki Iris Goldsmith, kullandığı ATV’nin kaza yapması sonucu öldüğü açıklandı. 

İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith, 20’nci yüzyılın en ünlü milyarderlerinden biriydi. Goldsmith’in 38 yaşındaki oğlu Ben Goldsmith, bankacılık devi Rothschild Ailesi’nin 37 yaşındaki torunu Kate Rothschild ile 16 yıl önce evlenerek geleneği sürdürmüştü. 7 yıl önce ayrılan çiftin serveti 335 milyon euro. Çiftin ilk çocukları Iris Annabel Goldsmith, bu servetin en büyük mirasçısıydı. Yatılı okuyan 15 yaşındaki Iris, yaz tatilini ailesinin İngiltere Somerset’teki çiftliğinde geçiriyordu. Iris, dün çiftliklerinde kullandığı ATV aracıyla takla attı. Ters dönen araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Hem İngilere hem de dünyanın en güçlü para hanedanlarından iki ailenin varisinin ölümü ülkede şok etkisi yarattı. Goldsmith’in, Rothschild ile evliliğinden 13 ve 11 yaşlarında iki oğulları var.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
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